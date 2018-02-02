Обсуждать титан в 3D-технологиях.

В апреле в Минске пройдет XVI ежегодная Международная конференция "Ti-2018 в СНГ". Среди ее участников будет и делегация корпорации "ВСМПО-Ависма".

Согласно заявке, поданной в Межгосударственную ассоциацию "Титан" и Национальную академию наук Беларуси, представлять холдинг будут 15 сотрудников службы маркетинга и научно-технического центра.

Как сообщили "Уралинформбюро" в корпорации, участников форума ждет обзор рынка титана в странах СНГ и мире. Также они обсудят национальные программы развития отрасли, применение титана в 3D-технологиях, новые достижения в области металлургии титана, развитие сырьевой базы и рынок ферротитана.