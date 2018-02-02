По программе жилищных сертификатов.

Правительство России в 2018 году направит почти 15 миллиардов рублей на жилищные сертификаты для льготных категорий граждан. Об этом говорится в соответствующем распоряжении федерального кабмина, передает "Уралинформбюро".

Как следует из документа, до конца года жилищные сертификаты будут выданы 7273 получателям, среди которых сотрудники силовых структур, ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС и ПО "Маяк", вынужденные переселенцы, переселенцы из районов Крайнего Севера и ЗАТО.

Больше всего сертификатов (3007 штук) получат жители Крайнего Севера, вынужденные по разным причинам покинуть свои места проживания. На улучшение их жилищных условий будет выделена третья часть всей суммы субсидии - 5,5 миллиарда рублей. В документе отмечается, что больше всего граждан этой категории населения проживает в Республике Коми: там право на жилищные сертификаты получат 389 человек.

Среди ликвидаторов аварий на "Маяке" и ЧАЭС больше всего сертификатов (447) получат жители Брянской области. На втором месте в списке — жители Южного Урала: на их долю придется 171 сертификат на сумму 345,6 миллиона рублей. По остальным статьям Челябинской области "причитается" еще 74 миллиона рублей, из которых 32,3 миллиона пойдут на решение квартирного вопроса переселенцев из ЗАТО Локомотивный и Трехгорный.

Силовикам обещано 797 сертификатов (1,8 миллиарда рублей), львиная доля которых будет распределена среди сотрудников МВД и ФСИН.

Свердловской области перепадет 31 сертификат на сумму 72,6 миллиона рублей, которые будут распределены между ликвидаторами (11 человек), вынужденными переселенцами (14), переселенцами с Крайнего Севера (3) и из закрытых административных территорий (3). Число "военных" сертификатов, положенных в 2018 году жителям Среднего Урала, в тексте распоряжения не уточняется.