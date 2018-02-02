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Проспект Космонавтов "раздвоится" в 2019 годуСегодня в 13:53

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Сообщил екатеринбургский депутат.

Строительство дублера проспекта Космонавтов, который свяжет улицу Шефскую с ЕКАД, начнется в 2019 году. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Екатеринбургской гордумы Владимир Смирнов.

По словам парламентария, новая дорога пройдет через территорию проектируемого жилого района "Северная корона". На этом же участке будут проложена трамвайная ветка, соединяющая Орджоникидзевский район с Верхней Пышмой.

Проектирование этой магистрали началось в 2016 году. А в ноябре 2017-го МУГИСО передало Екатеринбургу в бессрочное пользование шесть участков, расположенных на улицах Чуцкаева, Фрезеровщиков, Шефской и в районе проспекта Космонавтов.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", именно на этом участке планируется строить трамвайную линию и улично-дорожную сеть для "Северной Короны".

Стоит заметить, что будущая дорога пройдет в том числе и по землям, которые ранее относились к особо охраняемой природной территории — Калиновскому лесопарку. В сентябре 2016 года правительство Свердловской области сняло с этих участков статус ООПТ.

Взамен в территорию лесопарка были включены угодья, расположенные на бывших землях ЗАО "Тепличное" — ранее принадлежавших УГМК-холдингу. Как известно, именно эта структура будет строить "Северную корону" и трамвайную ветку "Екатеринбург-Верхняя Пышма".

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