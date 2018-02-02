И отмечена премией.

Антипинский НПЗ (основное производственное предприятие ГК "Новый Поток") стал лауреатом межрегиональной премии "Итоги года Урала и Сибири 2017". Завод вошел в число победителей в номинации "Информационная политика", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

Антипинский НПЗ реализует комплекс мероприятий, направленных на поддержание диалога с общественностью. Производственная и социальная деятельность предприятия регулярно освещается СМИ, организуются экскурсии для выпускников местных вузов. Специалисты завода участвуют в съемках познавательных передач, посвященных особенностям работы на крупном нефтеперерабатывающем предприятии. Кроме того, Антипинский НПЗ выступает стратегическим партнером региональных отраслевых конференций.

Экспертное сообщество регулярно отмечает успехи предприятия в сфере информационной политики. Два года подряд оно становилось победителем в номинации "Бизнес. Промышленность" рейтинга "Твердые знаки". Составителем последнего является информационный центр ИД "КоммерсантЪ-Урал". Рейтинг учитывает индекс цитируемости в наиболее авторитетных и рейтинговых СМИ.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В New Stream Group входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в холдинг входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ. Его установленная мощность переработки превышает 9 миллионов тонн в год, а ее глубина в рекордные для России 98% позволила отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.