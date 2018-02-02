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Апгрейдом Кольцово для ЭКСПО-2025 займутся британцыСегодня в 15:23

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Уже этой весной.

Модернизацией аэропорта Кольцово для ЭКСПО-2025 займется британская консалтинговая компания Infrata. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани.

Компания выступит в роли единственного поставщика. Конкурс на разработку концепции развития "воздушных ворот" Урала был размещен 1 февраля на портале госзакупок. Цена вопроса - семь миллионов рублей.

До апреля 2018 года британским специалистам предстоит подготовить прогноз роста перевозок Кольцово в обозримой перспективе, проанализировать будущие потребности аэропорта, оценить размеры и характеристики инфраструктуры, необходимой для приема гостей международной выставки.

По итогам работ будут даны рекомендации по развитию аэропортового комплекса к ЭКСПО-2025 и эффективной эксплуатации подготовленной инфраструктуры после проведения выставки.

"Разрабатываемая концепция позволит нам принять решения о дальнейших шагах по развитию аэропорта Кольцово, в том числе строительства нового международного терминала", — отметил исполнительный директор ПАО "Аэропорт Кольцово" Алексей Пискунов.

Стоит напомнить, что на право проведения всемирной выставки, помимо Екатеринбурга, претендуют Осака и Баку. Еще один участник конкурса, Париж, в январе 2018 года решил выбыть из борьбы, чтобы лучше подготовиться к проведению летней Олимпиады 2024 года. Итоговое голосование пройдет в Париже в ноябре текущего года.

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