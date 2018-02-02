×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Конвертеру "Карабашмеди" обеспечили стабильную работуСегодня в 17:05

  • Текст

Проведя капремонт агрегата.

В металлургическом цехе ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") завершен капитальный ремонт конвертера №1. Специалисты заменили футеровку, отремонтировали металлические конструкции корпуса и систему газоочистки. В порядок привели газоходный тракт и газоочистное оборудование.

С окончанием работ конвертеру №1 была обеспечена стабильная работа. Но уже осенью 2018 года планируется ввести в эксплуатацию новые агрегаты. Три конвертера Kumera емкостью 150 тонн каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками устанавливаются в рамках соглашения между "Карабашмедью", Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Документ был подписан в ноябре 2016 года. Также в рамках этих мероприятий устанавливается новое газоочистное оборудование.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, модернизация позволит увеличить производство черновой меди до 150 тысяч тонн в год, в том числе 130 тысяч тонн черновой меди из минерального сырья. Инвестиции в этот проект за 2017-2018 годы составит порядка 4 миллиардов рублей. Другими последствиями модернизации станут улучшение условий труда и сокращение нагрузки "Карабашмеди" на окружающую среду.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×