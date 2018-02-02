Проведя капремонт агрегата.

В металлургическом цехе ЗАО "Карабашмедь" (входит в Группу "Русская медная компания") завершен капитальный ремонт конвертера №1. Специалисты заменили футеровку, отремонтировали металлические конструкции корпуса и систему газоочистки. В порядок привели газоходный тракт и газоочистное оборудование.

С окончанием работ конвертеру №1 была обеспечена стабильная работа. Но уже осенью 2018 года планируется ввести в эксплуатацию новые агрегаты. Три конвертера Kumera емкостью 150 тонн каждый с газоплотными и аспирационными напыльниками устанавливаются в рамках соглашения между "Карабашмедью", Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и правительством Челябинской области. Документ был подписан в ноябре 2016 года. Также в рамках этих мероприятий устанавливается новое газоочистное оборудование.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, модернизация позволит увеличить производство черновой меди до 150 тысяч тонн в год, в том числе 130 тысяч тонн черновой меди из минерального сырья. Инвестиции в этот проект за 2017-2018 годы составит порядка 4 миллиардов рублей. Другими последствиями модернизации станут улучшение условий труда и сокращение нагрузки "Карабашмеди" на окружающую среду.