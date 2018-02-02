В рамках нового договора.

Кыштымский медеэлектролитный завод (входит в Группу "Русская медная компания") и администрация городского округа заключили договор социального партнерства на 2018 год. Подписи под документом поставили генеральный директор предприятия Андрей Кудрявцев и глава Кыштыма Людмила Шеболаева.

"Договор о социальном партнерстве – это не просто ощутимое финансовое подспорье для округа, но и пример эффективного сотрудничества, которому теперь последовали другие местные предприятия. Сегодня, как и 260 лет назад, город опирается на завод. И это повод для гордости каждого из металлургов", - подчеркнула она.

В документе прописаны около двух десятков общественно значимых направлений сотрудничества в сфере образования, культуры, популяризации массового спорта и охраны здоровья. Также оговорены патриотическое воспитание, поддержка малозащищенных слоев населения, охрана исторических памятников и прочее.

Впервые социальное партнерство между КМЭЗ и Кыштымским ГО было заключено год назад. За 2017 год в его рамках на улучшение качества жизни в городе завод направил порядка 20 миллионов рублей. Общий объем вложений КМЭЗ в развитие муниципалитета превысил 57 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Одним из самых масштабных проектов минувшего года стала реконструкция исторического центра Кыштыма, благоустройство набережной городского пруда рядом с Народным домом. Кроме того профиансированы ремонт ДК Металлургов, установка детских площадок и мероприятия в честь Дня металлурга, Нового года и прочее.

"КМЭЗ на протяжении всей своей истории оказывал помощь городу и округу. Договор социального партнерства с администрацией позволяет планировать совместные работы, заниматься профилактикой проблем и решать масштабные задачи", - отметил генеральный директор ЗАО "КМЭЗ" Андрей Кудрявцев.