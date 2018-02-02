Свердловского депутата доконал "фекальный" скандалСегодня в 16:02
- Текст
Он решил уволиться.
Руководитель МУП "Покровское ЖКХ" (Артемовский ГО) Алексей Пестовский решил уйти с поста директора предприятия, чтобы сосредоточиться на депутатской работе. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".
"Увольняюсь с 1 марта, — пояснил Пестовский. — Тяжело руководить сразу четырьмя хозяйствами (входящими в "Покровское ЖКХ" - прим. ред), которые разделают 60 километров. Обслуживать в ежедневном режиме десять котельных и семь скважин физически очень сложно". Теперь глава "Покровского" намерен все силы отдавать защите интересов своих избирателей в думе Артемовского ГО.
Кто возглавит "Покровское ЖКХ" после ухода Пестовского, и улучшит ли ротация кадров работу поселковой канализации, собеседник не уточнил.
Стоит отметить, что буквально на днях в одном из поселков Артемовского района разразился скандал, косвенно связанный с деятельностью "Покровского ЖКХ". В поселке Сосновый Бор отходы из местной канализации затопили школьный стадион, дорогу и часть огородов.
Местные жители обвинили в инциденте "Покровское ЖКХ", которое занимается откачкой фекалий из поселковой выгребной ямы. По мнению сосновоборцев, ежемесячная норма откачки в идеале должна составлять от 500 до 800 кубов, в то время как управляющая компания способна вывозить не боле 180 кубометров нечистот в месяц.
Однако руководитель предприятия Алексей Пестовский в ответ заявил, что жители Соснового Бора сами сбрасывают в канализацию воду из системы центрального отопления — перегружая этим "фекальную" цистерну. При этом он дал понять, что трех машин, находящихся в ведении МУП, мало для оперативной откачки отходов человеческой жизнедеятельности из поселкового коллектора.
"Мы написали обращение к главе Артемовского ГО с просьбой предоставить предприятию КамАЗ с цистерной емкостью 11 кубометров. Наш МУП находится в критическом финансовом состоянии, поэтому сами мы такую машину купить не можем", — пояснил он ранее в разговоре с корреспондентом агентства.
Ранее по теме:
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:16
Гособвинение просит пожизненное для возможного убийцы семьи полицейского в Зауралье
Приговор вынесут 20 февраля.Сегодня в 18:01
Все февральские осадки обрушатся на Москву в один день
Поставив новый рекорд.Сегодня в 18:00
Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
В Москву и Санкт-Петербург уже наведались.Сегодня в 17:27
Пенсионер спровоцировал ДТП на свердловской трассе
И скончался в больнице.Сегодня в 17:18
ТОП-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:14
Владельцем "хламины" в городском пруду Екатеринбурга оказался главный инженер "Лаванга"
В середине февраля его ждет суд.Сегодня в 17:05
Конвертеру "Карабашмеди" обеспечили стабильную работу
Проведя капремонт агрегата.Сегодня в 16:57
Обнаженные курсанты из УИГА отделались выговором
За нарушение устава института.Сегодня в 16:55
Глава совета директоров "Газпрома" избавился от акций компании
И вышел из ее капитала.Сегодня в 16:43
Пескову досталось от главы ЦИК за слова о Путине
Больше предупреждений не будет.Сегодня в 16:37
"Уральские авиалинии" запускают закрытую распродажу "лета"
Со скидкой до 30%.Сегодня в 16:14
Свердловчанка едва не сожгла заживо спящую семью
Из мести.Сегодня в 16:11
Екатеринбург попал в ТОП-3 городов с повышенным спросом на авиабилеты
Пропустив вперед Краснодар.Сегодня в 16:02
Свердловского депутата доконал "фекальный" скандал
Он решил уволиться.Сегодня в 15:43
Две конкурирующие УК Екатеринбурга "схлестнутся" в суде
Отстаивая свою честь и достоинство.
Главные новости
- Сегодня в 18:00Комиссия FIFA посетит Екатеринбург с финальной проверкой в марте
- Сегодня в 15:31Самые богатые екатеринбургские депутаты остались при мандатах
- Сегодня в 14:08Суд отменил приговор сбившему насмерть школьниц свердловчанину
- Сегодня в 12:18Екатеринбург рассчитается за купленные к ЧМ автобусы в 2022 году
- Сегодня в 11:38Лопнувшую в Мартюше трубу оценили в 50 миллионов
Аналитика
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.
Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?
Рассказали кандидат в президенты и эксперты.
Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах
Жители винят МУП.