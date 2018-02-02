Он решил уволиться.

Руководитель МУП "Покровское ЖКХ" (Артемовский ГО) Алексей Пестовский решил уйти с поста директора предприятия, чтобы сосредоточиться на депутатской работе. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро".

"Увольняюсь с 1 марта, — пояснил Пестовский. — Тяжело руководить сразу четырьмя хозяйствами (входящими в "Покровское ЖКХ" - прим. ред), которые разделают 60 километров. Обслуживать в ежедневном режиме десять котельных и семь скважин физически очень сложно". Теперь глава "Покровского" намерен все силы отдавать защите интересов своих избирателей в думе Артемовского ГО.

Кто возглавит "Покровское ЖКХ" после ухода Пестовского, и улучшит ли ротация кадров работу поселковой канализации, собеседник не уточнил.

Стоит отметить, что буквально на днях в одном из поселков Артемовского района разразился скандал, косвенно связанный с деятельностью "Покровского ЖКХ". В поселке Сосновый Бор отходы из местной канализации затопили школьный стадион, дорогу и часть огородов.

Местные жители обвинили в инциденте "Покровское ЖКХ", которое занимается откачкой фекалий из поселковой выгребной ямы. По мнению сосновоборцев, ежемесячная норма откачки в идеале должна составлять от 500 до 800 кубов, в то время как управляющая компания способна вывозить не боле 180 кубометров нечистот в месяц.

Однако руководитель предприятия Алексей Пестовский в ответ заявил, что жители Соснового Бора сами сбрасывают в канализацию воду из системы центрального отопления — перегружая этим "фекальную" цистерну. При этом он дал понять, что трех машин, находящихся в ведении МУП, мало для оперативной откачки отходов человеческой жизнедеятельности из поселкового коллектора.

"Мы написали обращение к главе Артемовского ГО с просьбой предоставить предприятию КамАЗ с цистерной емкостью 11 кубометров. Наш МУП находится в критическом финансовом состоянии, поэтому сами мы такую машину купить не можем", — пояснил он ранее в разговоре с корреспондентом агентства.

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