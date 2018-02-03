Вместе с зарубежными архитекторами.

Стандартное жилье в городах России будет не выше 18 этажей, а купить его можно будет по цене от 35 до 80 тысяч рублей за квадратный метр. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с итогами первого этапа Открытого международного конкурса архитектурных концепций стандартного жилья и жилой застройки в России.

Конкурс организован по поручению правительства страны при поддержке федерального Минстроя, Агентство ипотечного жилищного крдеитования (АИЖК) и КБ "Стрелка". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АИЖК, в финальный этап вышло 20 проектных компаний из России, Нидерландов, Словении, Бразилии, Колумбии, Литвы, Македонии и Италии.

Разработки проектантов судило жюри, в состав которого вошли глава Минстроя РФ Михаил Мень, директор АИЖК Александр Плутник, российские и европейские архитекторы, а также представитель Екатеринбурга — аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

Конкурсантам предстояла нелегкая задача: не просто "нарисовать" идеальный дом будущего, рассчитанный на кошелек небогатого покупателя, но и продумать окружающую среду и интерьеры (дворы, улично-дорожную сеть, конфигурацию квартир), а также обосновать стоимость такого жилья.

В этом вопросе вкусы участников конкурса разделились. Например, архитекторы из бюро "План Б" (Россия) сделали акцент на стандартных "коробках" высотой от 4 до 7 этажей и стоимостью от 31 до 39 тысяч рублей за квадратный метр.

А их конкуренты из другого российского бюро, "Pole Design", предложили на суд жюри более дорогостоящую (79-84 тысяч рублей за "квадрат"), но и более сложную с точки зрения оформления фасадов модель.



В таком милом дворике предлагает жить небогатым россиянам проект бюро "Pole Design".

Еще один конкурсант из России, компания "Bureau ARD", решила сделать акцент на формате 18-этажной башни с закрытым двором с оригинальной игровой и спортивной инфраструктурой.



Проект российской компании Bureau ARD.

Другую концепцию двухуровневой жилой башни, высотой от 8 до 16 этажей, предложили специалисты бюро "Товарищи архитекторы": в ней обе конструкции соединены крытой воздушной галереей, по которой жильцы смогут беспрепятственно ходить друг к другу в гости, не выбираясь на улицу. По расчетам авторов проекта, стоимость квадратного метра в сдвоенных башнях будет колебаться от 48 до 64 тысяч рублей .

Представлены на конкурс и малоэтажные варианты стандартного жилья. По мнению архитекторов из российского бюро AKHMADULLIN ARCHITECTS, оно будет представлять из себя облегченный коттедж с внутренним двориком и теплицами. Покупка квартиры в таком "домике в деревне" обойдется жильцу в 35 тысяч рублей за квадратный метр.



Коттеджный поселок эконом-класса от российского бюро AKHMADULLIN ARCHITECTS.

Совершенно по-иному подошли к делу зарубежные конкурсанты. Так, по мнению архитекторов из итальянского бюро TA.R.I-Architects, двор русского "эконом-коттеджа" должен быть застеклен, а сами дома оборудованы широкими окнами. Стоить квадратный метр в таком коттедже будет 36,4 тысячи рублей.



Итальянский взгляд на стандартное русское жилье.

Конкурсанты из Нидерландов, бюро BOLD–collective, видят идеальное стандартное жилье напоминающим фигуры из "Тетриса": угловатая многоярусная "стекляшка" сиреневого цвета, в которой первые два этажа отданы под общественные помещения, а окна гостиных на средних этажах больше похожи на витрины дорогих супермаркетов.

Квадратный метр в такой "тетрис-коробке", по мнению голландцев, будет зашкаливать за 100 тысяч рублей, что никак не подпадает под определение доступного жилья.



Голландская "тетрис-коробка" поражает не только дизайном, но и кусачими ценами за "квадрат".

Закономерно встает вопрос: как эти красивые картинки реализовать на практике? Как пояснили в пресс-службе АИЖК, Минстрой России и агентство предложат лучшие из проектов-победителей девелоперам и градостроителям в качестве модели нового образа российских городов.

"Один из возможных вариантов — через механизмы единого института развития АИЖК найти средства, чтобы выкупить эти проекты и погрузить их в единый реестр типовых проектов, которые по поручению правительства РФ ведет Минстрой России, — считает министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. — Тогда застройщики смогут брать их из документации, и останется сделать только привязку к местности. Второй вариант — увидев на наших сайтах победителей, застройщики смогут выйти напрямую, или взять эскизные решения за основу".

Узнать мнение одного из членов жюри, екатеринбуржца Михаила Хорькова, "Уралинформбюро" пока не удалось: его телефон не отвечал. Своими соображениями относительно самого феномена "стандартного жилья" с агентством поделился член градсовета Екатеринбурга Алексей Меренков, специализирующийся на архитектуре и дизайне жилых домов.

"Современные модели стандартного жилья уместно сравнивать с типовыми решениями советской эпохи, которые разрабатывались для Москвы и столиц союзных республик, — считает Меренков. — Эти образцы по многим параметрам лучше того, что делается в этом сегменте сегодня, поскольку ими занимались квалифицированные архитекторы под жестким контролем со стороны экономистов и инженеров".

По мнению собеседника агентства, в наши дни таких высококлассных профессионалов среди архитекторов-"жилищников" осталось немного. "В сегменте эконом-класса сейчас царит раздрай. Я, конечно, приветствую такие конкурсы, но сомневаюсь, что их будут оценивать специалисты с требуемым уровнем квалификации".

Заключительный этап конкурса пройдет в апреле. Тогда же жюри выберет победителей и призеров. Первая пятерка лауреатов получит в качестве приза по 2 миллиона рублей, вторая — по 1,5 миллиона. Проектам, занявшим 3 место, достанется по 1 миллиону рублей. Позже работы презентуют на форуме "Среда для жизни", который пройдет с 18 по 20 мая в Калининграде.