Качество прежде всего!

В феврале на трубопрокатном участке цеха №3 появится новый видеоэндоскоп. С помощью его микрокамеры на гибком зонде можно будет проверять качество внутренней поверхности труб длиной до 10 метров и диаметром от 8 миллиметров, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Изображение с камеры будет выводиться на монитор компьютера, что облегчит труд контролеров - сегодня при работе с видеоэндоскопом им приходится вглядываться в маленький экранчик прибора. Более качественными будут и снимки, которые делают в сложном или спорном случае.

"Новичок" стоимостью 3 миллиона рублей дожидается "выхода на работу" в сейфе. Он сменит на боевом посту видеоэндоскоп, проработавший более четырех лет. Последний после диагностики и небольшого ремонта переведут "в запас".

Стоит отметить, что в процессе производства одна и та же труба может быть осмотрена изнутри несколько раз - для выявления дефектов и их устранения на более раннем этапе. Трубная продукция относится к категории ответственной, так как востребована в самолето- и судостроении, а также атомной промышленности.