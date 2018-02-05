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Ural Boeing Manufacturing засияет на УралеСегодня в 13:56

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Вывеску видно издалека.

Ural Boeing Manufacturing в Особой экономической зоне "Титановая долина" теперь легко найти. Стены строений совместного предприятия корпорации "ВСМПО-Ависма" и компании Boeing украсили две вывески: большая 15-метровая и более скромная (на административном здании), сообщили "Уралинформбюро" в холдинге.

Объемные буквы со светодиодной подсветкой видны с пролегающей рядом трассы в любое время суток. Слово "Manufacturing" выполнено из уникального акрилового стекла "день-ночь" сине-черного цвета: днем эта часть надписи остается черной, а ночью становится белой. Синее словосочетание Ural Boeing не меняется.

Буквы соединены специальными каркасами в шесть блоков и прикреплены на кронштейны.

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