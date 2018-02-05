"Платон" пополнит налоговый кодексСегодня в 12:41
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А загрязнение среды – нет.
В Налоговом кодексе в 2018 году пропишут сборы за износ дорожного полотна, собираемые через систему "Платон", а также торговый и утилизационные сборы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников совещаний в Минфине и Минэкономразвития.
Предполагается, что нововведения зафиксируют в НК в отдельной главе под названием "Обязательные платежи публичного характера". Уклонение от платежей налогового характер, включенных в кодекс, по сведениям источников издания, будет грозить предпринимателям уголовной ответственностью. При этом ожидается, что уровень собираемости платежей не изменится.
Для регулирования неналоговых платежей подготовят отдельный закон. В частности, к таковым относятся плата за загрязнение окружающей среды и за получение отдельных справок. Один из инсайдеров утверждает, что специальный закон позволит урегулировать появление подобных платежей. С его введением новые сборы смогут возникать только в виде поправок и после согласования с правительством РФ, Госдумой и Советом Федерации.
Свои предложения по усовершенствованию Налогового кодекса Минфин и Минэкономразвития представят к 28 февраля, передает "Уралинформбюро".
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