А загрязнение среды – нет.

В Налоговом кодексе в 2018 году пропишут сборы за износ дорожного полотна, собираемые через систему "Платон", а также торговый и утилизационные сборы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на участников совещаний в Минфине и Минэкономразвития.

Предполагается, что нововведения зафиксируют в НК в отдельной главе под названием "Обязательные платежи публичного характера". Уклонение от платежей налогового характер, включенных в кодекс, по сведениям источников издания, будет грозить предпринимателям уголовной ответственностью. При этом ожидается, что уровень собираемости платежей не изменится.

Для регулирования неналоговых платежей подготовят отдельный закон. В частности, к таковым относятся плата за загрязнение окружающей среды и за получение отдельных справок. Один из инсайдеров утверждает, что специальный закон позволит урегулировать появление подобных платежей. С его введением новые сборы смогут возникать только в виде поправок и после согласования с правительством РФ, Госдумой и Советом Федерации.

Свои предложения по усовершенствованию Налогового кодекса Минфин и Минэкономразвития представят к 28 февраля, передает "Уралинформбюро".