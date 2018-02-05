И молодых покупателей.

5 февраля в России запускается новая торговая онлайн-площадка "Лоукостер". Суббренд AliExpress рассчитан на молодую аудиторию, у которой бюджет покупок крайне мал, и осторожных покупателей, пишет РБК со ссылкой на представителя ритейлера.

Данный формат создан специально для России, так как в общем потоке интернет-покупок населения 90% приходятся именно на Китай. "Лоукостер" стал третьим брендом Alibaba Group. Первые два, AliExpress и Tmall, пользуются у россиян спросом - только за декабрь их сайты посетило более 20 миллионов человек.

"Лоукостер" специализируется на товарах стоимостью до 600 руб. Именно на них приходится треть самых популярных запросов на AliExpress.

Так как новый бренд рассчитан на молодежь, его в первую очередь запустят в мобильном приложении ритейлера. Также целевой аудиторией "Лоукостера" обозначены россияне, кто еще ни разу не приобретал ничего на площадках Alibaba Group и пока не готов оставлять там крупные суммы, исследуя работу сайта, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что грядущее снижение суммы беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 200 и в перспективе 20 евро в месяц вряд ли будет критично для покупателей "Лоукостера".