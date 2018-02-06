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Путин обязал получать "звезды" отели и пляжи Сегодня в 09:42

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И горнолыжные трассы.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном присвоении "звезд" отечественным гостиницам, пляжам и горнолыжным трассам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".

Согласно закону, с 1 июля 2019 года "звезды" будут присуждаться отелям, имеющим более 50 номеров. Годом позже на категории распределят гостиницы с 15 номерами, а в 2021 – все оставшиеся объекты гостеприимства.

Без свидетельства о присвоении категории, которое будет действовать три года, отелю, пляжу или горнолыжной трассе будет запрещено работать. Также нельзя будет размещать рекламу гостиницы без "звезды" или лгать о присвоенной категории.

Нарушителям грозит административная ответственность.

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