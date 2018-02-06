Афипский НПЗ начал выпуск технической газовой серыСегодня в 12:01
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Планируется произвести 1 400 тонн новой продукции.
Афипский НПЗ, с октября 2017 года находящийся под управлением ГК "Новый Поток", приступил к выпуску нового вида продукции – газовой технической серы. Это стало возможным после ввода в эксплуатацию узла грануляции серы секции комбинированной установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона.
Проектная мощность узла составляет 9 тысяч тонн в год. До конца 2018 года планируется получить 1,4 тысячи тонн серы.
Комбинированная установка вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона построена в 2017 году. Ее мощность по переработке мазута составляет 3,4 миллиона тонн в год, по переработке гудрона – 1,5 миллиона тонн в год, сообщили "Уралинформбюро" в New Stream Group.
В настоящее время на Афипском НПЗ идет модернизация производственного комплекса. Мощность первичной переработки нефти планируется нарастить с 6 до 9 миллионов тонн в год, а также в два этапа увеличить глубину переработки - с 77% до 81%, а затем и до 93%.
В эксплуатацию будут введены установки гидрокрекинга, гидроочистки дизельного топлива, замедленного коксования и первичной переработки нефти, а также новые очистные сооружения. Кроме того, будут построены объекты общезаводского хозяйства и дополнительный магистральный нефтепровод "Нововеличковская - Краснодар".
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. В New Stream Group входит и компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
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