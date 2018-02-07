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Выручка ММК выросла на 34%Сегодня в 09:56

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За год.

Выручка Группы ММК за 2017 год составила 7,5 миллиарда долларов, что на 34% выше аналогичного показателя предыдущего года. Такая динамика обусловлена ростом средних цен реализации товарной металлопродукции восстановлением доли продаж на внутренний рынок и укреплением курса рубля.

Показатель EBITDA достиг рекордной величины в 2 миллиарда долларов, увеличившись за год на 23,8%.

Чистая прибыль выросла на 7% - до 1,189 миллиарда долларов, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

В основные средства за минувший год инвестировано 664 миллиона долларов.

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