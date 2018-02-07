"Кремлевский доклад" ударил по репутации российских бизнесменовСегодня в 09:39
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Страхом предстоящих санкций.
Включение в "кремлевский доклад", опубликованный Минфином США 29 января, негативно повлияло на бизнес некоторых российских предпринимателей. Такой вывод сделало издание Bloomberg, основываясь на разговорах с попавшими в список.
Один миллиардер рассказал агентству о своих опасениях касательно перспектив сделки с иностранными партнерами, которую планировал закрыть в ближайшие месяцы. Другой собеседник издания отметил, что от включения в доклад серьезно пострадала его репутация. Кроме того, некоторые эксперты считают, что попадание в доклад усложнит для олигархов налаживание новых контактов: неизвестно, по кому именно в дальнейшем "ударят" санкциями.
Бизнес-консультант Financial Integrity Network, занимающийся оценкой рисков финансовых угроз, призвал своих клиентов тщательно анализировать транзакции фигурантов "кремлевского доклада". Попавшие в список компании предлагает рассматривать как "политически уязвимых лиц", пишут "Ведомости", приравнивая их к потенциальным взяточникам.
В "кремлевский доклад" вошли 210 чиновников и предпринимателей, которые, по мнению составителей, близки к президенту России Владимиру Путину. На основании доклада позднее может быть составлен новый санкционный список, передает "Уралинформбюро".
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