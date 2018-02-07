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Бюджетные учреждения Среднего Урала осветят светодиодамиСегодня в 12:22

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Чтобы сократить расходы.

Учреждения бюджетной сферы Среднего Урала перейдут на энергоэффективные источники освещения. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, переход на светодиодное освещение предусмотрен стратегией социально-экономического развития региона и связан с выполнением поручений президента РФ Владимира Путина по повышению энергоэффективности объектов.

По мнению областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, энергоэффективные источники освещения повысят потенциал энергосбережения региона и серьезно сократят расходы региональной казны и местных бюджетов на освещение улиц и социальных учреждений.

Переход Среднего Урала на светодиодное освещение будет осуществляться в рамках энергосервисных контрактов государственных и муниципальных учреждений с привлечением частных инвестиций.

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