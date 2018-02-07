Airbus отметил "ВСМПО-Ависму" наградой Best improvementСегодня в 13:08
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За лучшее качество продукции.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" первой среди российских партнеров концерна Airbus была признана поставщиком с лучшим качеством продукции. Представитель Airbus Орацио Ланцотти заявил об этом на встрече с топ-менеджерами холдинга 6 февраля 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации.
В мероприятии, прошедшем в музейно-выставочном центре ВСМПО, участвовали заместитель генерального директора корпорации по маркетингу и сбыту Олег Ледер, директор по науке и технологии Михаил Ледер, директор по качеству Александр Кожуров и директор по производству Олег Рябов.
Орацио Ланцотти вручил руководителям "ВСМПО-Ависмы" хрустальную статуэтку - знак признания российского предприятия поставщиком качественной продукции для крупнейшего европейского авиастроителя.
"Корпорация "ВСМПО-Ависма" стала нашим первым партнером из России, которому мы вручаем награду Best improvement за работу в области повышения качества продукции", - подчеркнул представитель Airbus.
"Эта награда в большей степени означает уверенность Airbus в ВСМПО, в том, что наше предприятие сможет справиться не только со штатными поставками в полном объеме, но и найти выход из любой проблемной ситуации. Именно это и оценил наш зарубежный партнер. Такая награда очень ценна для корпорации "ВСМПО-Ависма", – констатировал О.Ледер.
Стоит отметить, что на МАКС-2017 в Жуковском концерн Airbus вручил корпорации "ВСМПО-Ависма" сертификат о расширении номенклатуры поставок русского титана для новых проектов компании.
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