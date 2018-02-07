Первым в России.

ЕВРАЗ НТМК начал пусконаладочные работы на первой в России установке утилизации конвертерного пара. С ее пуском снизится себестоимость выплавки стали, а ежегодная экономия составит 20 миллионов кубометров природного газа. Затраты на реализацию проекта превысили 170 миллионов рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, установка улавливает пар, образующийся в процессе выплавки стали в конвертерном цехе, и использует его для нагрева сетевой воды в двух теплообменных аппаратах до 115 градусов Цельсия. Это позволяет снизить нагрузку на водогрейные котлы теплоэлектроцентрали и сократить потребление голубого топлива.

Агрегат, предназначенный для работы в межсезонье и зимний период, действует в автоматическом режиме, все параметры выводятся на мониторы производственных и энергетических служб.

Помимо энергетического эффекта установка позволяет снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшить уровень шума и минимизировать потери химически очищенной воды до 286 тысяч кубометров в год.