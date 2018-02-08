В интересах нефтегазового комплекса региона.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") модернизировала подстанцию 220 кВ "Каркатеевы" в Ханты-Мансийском автономном округ - Югре. Мощность объекта выросла на 37,5% – до 187 МВА, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Специалисты расширили закрытое распределительное устройство 6 кВ, заменили два силовых трансформатора. Также была обеспечена возможность увеличения на 8 МВт объема выдачи мощности объектам "Славнефть-Мегионнефтегаз" и повышена надежность электроснабжения АО "Транснефть-Сибирь".

Подстанция "Каркатеевы" работает с 1969 года. Она участвует в электроснабжении промышленного сектора Нефтеюганского района Югры.