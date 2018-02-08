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Магнитогорский меткомбинат получил награду РСППСегодня в 10:32

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За развитие кадрового потенциала.

Магнитогорский металлургический комбинат признан одним из победителей Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность". Компания стала лучшей в номинации "За развитие кадрового потенциала". Ежегодное "состязание" проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Церемония награждения состоялась 7 февраля в Москве в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", предприятие не в первый раз получает награды, высоко отмечающие кадровую политику. Ранее Магнитка неоднократно становилась победителем отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности" в номинации "Развитие персонала".

"На ММК, являющемся крупнейшим работодателем Магнитогорска с момента основания города, сложилась уникальная синергия традиций, опыта и самых современных производственных технологий. В соответствии с решениями менеджмента и акционеров Группы ММК ежегодно в развитие кадрового потенциала вкладывается более 200 миллионов рублей. Это не просто инвестиции в производство – это инвестиции в настоящее и будущее региона и один из ключевых элементов стратегии социальной ответственности компании", - говорит директор по персоналу ММК Олег Кийков.

Помимо традиционных инструментов кадровой подготовки: Школы генерального директора, Корпоративного университета, Школы молодого специалиста и программ дистанционной подготовки, создан уникальный комплекс практического обучения охране труда и промбезопасности. Регулярно проводятся конкурсы профмастерства и управленческой подготовки, которые с внедрением новейших цифровых технологий становятся все эффективнее. Не менее 500 выпускников магнитогорских профильных учебных заведений каждый год пополняют ряды компании.

Более того, в недавнем рейтинге лучших работодателей мира по версии Forbes ММК занял первое место среди "россиян". Рейтинг составлен на основе имиджа компаний и оценки условий работы их сотрудниками.

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