Впереди - "корейцы".

Эксперты "Автостата" составили рейтинг самых популярных на российском рынке компактных кроссоверов по итогам января. На первом месте расположился Hyundai Creta, передает "Уралинформбюро".

Южнокорейский автоконцернт в январе 2018 года реализовал 3 833 автомобиля Creta, нарастив продажи на 49,4%. Вторую строчку ТОПа занял KIA Sportage, показавший почти двукратный рост спроса – до 3 067 машин. На третьем месте - Renault Duster, на котором остановили свой выбор 2 510 покупателей (+35,8%).

Также в ТОП-10 вошли LADA 4x4, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva, Renault Kaptur, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Mazda CX-5.