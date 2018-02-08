Из-за роста заявок.

Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в выдаче ипотеки. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные бюро кредитных историй "Эквифакс".

Падение количества одобренных заявок в IV квартале 2017 года, по данным бюро кредитных историй, составило 9% относительно предыдущего квартала. Причина — в росте числа просроченных ссуд: за год оно выросло до 27 тысяч, то есть на 21%. При этом объемы выдачи одобренных ипотечных кредитов за указанный период наоборот выросли на 36%.

Не исключено, что рост числа отказов во многом объясняется ростом числа заявок от заемщиков, предполагают эксперты. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", за 9 месяцев 2017 года в одной только Свердловской области выдано 23 тысячи ипотечных кредитов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно аналитики фиксируют небольшое повышение ипотечных ставок для долевого строительства — с 9,65% (конец 2017 года) до 9,77%. Такие данные приводятся на сайте Единого реестра застройщиков со ссылкой на информацию Центробанка РФ.

Стоит напомнить, что в конце 2017 года федеральные власти взяли курс на постепенный отказ от долевой модели в жилищном строительстве. На смену "долевке" должна прийти система проектного финансирования, основанная на банковском кредитовании конкретных застройщиков под конкретные проекты.

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