Екатеринбургскому "Водоканалу".

Минстрой Свердловской области пообещал пайщикам двух "бюджетных" ЖСК — "Здоровье" и "Наш дом" — ускорить работу по выдаче разрешений на строительство. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Долгожданную ясность в судьбу проблемных строек внесло оперативное совещание в Минстрое, состоявшееся 7 февраля. В нем приняли участие заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Белышев, и.о. директора МУП "Водоканал" Евгений Буженинов, руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, а также председатели обоих кооперативов.

В январе 2017 года АИЖК передало им в безвозмездное пользование два участка общей площадью 1,4 гектара, расположенные на южном берегу Верх-Исетского пруда и в микрорайоне Компрессорном. На этих участках планировалось построить два многоэтажных квартала на 495 квартир, стоимость квадратного метра в которых будет ниже рыночной на 30%.

Однако вскоре возникли проблемы с получением разрешения на строительство. По словам главы областного Минстроя Михаила Волкова, участки, выбранные кооперативами, слабо разработаны, инженерная инфраструктура здесь не соответствует современным требованиям. Для ее модернизации требуются значительные инвестиции, которые непосильны для участников паевого строительства.

"Понимая это, губернатор принял решение о направлении муниципалитету и МУП "Водоканал" дополнительных средств для развития инженерной инфраструктуры на данных участках. Мы наметили ряд оперативных совещаний, которые позволят нам составить план действий по выходу из сложившейся ситуации", – сообщил министр.

При этом Волков заверил, что ситуация со строительством "Здоровья" и "Нашего дома" находится под личным контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Для ускорения строительства этих проблемных объектов будет разработана "дорожная карта".

Следующая встреча пайщиков с чиновниками состоится через неделю. Стоит отметить, что членами обоих кооперативов являются работники областных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы и граждане, имеющие трех и более детей.

Стоит напомнить, что южный берег ВИЗ-пруда, где изначально планировалось построить один из кооперативов, в конце 2017 году был зарезервирован под реализацию масштабного проекта ЭКСПО-парка для выставки ЭКСПО-2025. Строительство этого "города будущего" обойдется ориентировочно в 100-150 миллиардов рублей.