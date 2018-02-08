Весной и летом.

Свердловскую область в 2018 году посетят делегации трех федеральных земель Германии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала, в марте в регион приедут предприниматели из Баварии, в июне - бизнесмены из Рейнланд-Пфальца, а в июле - делегация из Баден-Вюртемберга.

"На данный момент именно региональное сотрудничество является той устойчивой платформой, которая дает возможность экономическим, научным, образовательным контактам развиваться в полную силу. Мы будем очень рады принять у себя партнеров из Баварии, Рейнланд-Пфальца, Баден-Вюртемберга. У нас есть конкретные экономические предложения для немецкой стороны, и мы готовы их обсуждать", – отметил региональный министр международных и внешнеэкономических связей Василий Козлов.

Стоит отметить, что товарооборот Свердловской области и Германии за 9 месяцев прошлого года вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 449 миллионов долларов.