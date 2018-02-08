Экономить миллионы.

В ООО "РН-Пурнефтегаз", дочернем предприятии ПАО "НК "Роснефть", созданы все условия для технического творчества работников.

Только за 2017 год ими было подано две заявки на изобретения и 14 - на рационализаторские предложения. 10 заявок были признаны рационализаторскими, половина из них уже внедрена на производстве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Общества.

За каждое принятое "в работу" рацпредложение сотрудникам "РН-Пурнефтегаза" выплачивается авторское вознаграждение - 30 000 рублей. Если по итогам первого года использования разработки был получен экономический эффект, ее создатель получает и последующие выплаты.

Важной площадкой для научно-технического творчества стала ежегодная Научно-техническая конференция молодых специалистов. На этом корпоративном мероприятии вчерашние студенты предлагают свои способы решения производственных задач. Некоторым удается сочетать производственную и научно-исследовательскую деятельность.

Так, геолог Алексей Федоров во время учебы магистратуре РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина разработал методику расчета характеристик работы газоструйных аппаратов применительно к конкретным технологическим условиям эксплуатации скважин. Это новое слово в науке. Наработки молодого ученого пригодились в "Пурнефтегазе".

Руководство предприятия доверило Алексею эксперимент на бездействующей газовой скважине Губкинского месторождения. Уже проведены расчеты и на заводе-партнере изготовлены проточные элементы струйных аппаратов, в настоящее время идут закупочные процедуры. Если эксперимент завершится успешно, экономический эффект от внедрения инновации может составить миллионы рублей.