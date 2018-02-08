Не для всех.

Мессенджер WhatsApp намерен в скором времени запустить собственную платежную систему. С ее помощью пользователи смогут оплачивать услуги или покупки, сообщает портал Telecomtalk.info.

Посредством WhatsApp Pay также можно будет переводить деньги, но лтишь между кошельками системы, то есть отправить средства получится только пользователю мессенджера.

Услуга в настоящее время тестируется в Индии. Официальный запуск платежной системы запланирован на первый квартал 2018 года.

Когда и будет ли вообще доступна эта возможность пользователям WhatsApp из других стран, не уточняется, передает "Уралинформбюро".