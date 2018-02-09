"Медники" построят жилье на костяхСегодня в 10:13
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Первых жителей Екатеринбурга.
УГМК-Холдинг собирается построить на месте завода "Уралкабель" (квадрат улиц Нагорная-Токарей-Синяева-Мельникова) высотный жилой комплекс. Концепция ЖК "Нагорный" размещена на сайте градсовета Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно размещенной документации, проектированием нового квартала займется бюро "Альтек-проектирование". На месте завода (входящего в кабельные активы УГМК) планируется построить два разноуровневых жилых дома высотой от 2 до 29 этажей, а также две 29-этажных "свечки".
Примерный эскиз будущего жилого квартала на месте "Уралкабеля". Фото: екатеринбург.рф.
Кроме того, на территории "Нагорного" появятся велодорожки, игровые и спортивные площадки, спортивные зоны отдыха. Обсуждение концепции членами градсовета намечено на 15 февраля.
Следует отметить, что на месте завода "Уралкабель", где "медники" хотят реализовать свой проект, в XVIII-XIX веках находилось Никольское-Всехсвятское кладбище — по версии историков, первый православный некрополь Екатеринбурга. В 2015 году во время прокладки газопровода в районе улиц Токарей и Татищева рабочие обнаружили человеческие останки.
Как пояснил "Уралинформбюро" старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков, это кладбище принадлежало Верх-Исетскому заводу, однако уже в XIX веке его закрыли. Рядом с погостом в 1822 году была построена Нагорная Всехсвятская церковь, которую проектировал архитектор Михаил Малахов.
После сноса церкви в 30-х годах прошлого века на ее месте был построен клуб металлистов ВИЗа, а в годы войны на эту площадку въехал завод "Уралкабель". Однако в случае, если при возведении жилого комплекса на этом месте строители опять наткнутся на человеческие останки, они будут обязаны остановить работы и вызвать археологов.
Впрочем, прямого запрета строить на кладбище в данном случае не будет: данный некрополь считается закрытым, а действующее законодательство никак не регламентирует строительные работы на таких объектах, сообщил в беседе с "Уралинформбюро" член градсовета Екатеринбурга Сергей Санок.
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