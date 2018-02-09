Обновив оборудование на подстанции.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") реконструировала оборудование подстанции 220 кВ "Мраморная". Она обеспечивает электроснабжение Челябинской области, в том числе Российского федерального ядерного центра в Снежинске (РФЯЦ-ВНИИТФ) и производственного объединения (ПО) "Маяк" в Озерске, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Специалисты заменили инженерно-технические средства охраны и полностью обновили опорно-стержневую изоляцию разъединителей открытых распределительных устройств (ОРУ) 220 и 110 кВ. Масляные выключатели заменили на элегазовые, вместо отделителей и короткозамыкателей на ОРУ 220 кВ установили выключатели.

Подстанция 220 кВ "Мраморная" была построена в 1982 году. Она обеспечивает выдачу мощности электроэнергии от Белоярской атомной электростанции, а также связь Челябинской и Свердловской энергосистем.

ПО "Маяк" - единственное в России действующее предприятие по регенерации отработавшего ядерного топлива. Ядерный центр РФЯЦ-ВНИИТФ обеспечивает решение научно-технических проблем разработки и испытания ядерных зарядов и боеприпасов, а также мирного использования ядерной и термоядерной энергии.