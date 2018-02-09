В "почтовые ящики" Южного Урала вложат 13 миллиардовСегодня в 11:13
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После превращения в ТОСЭР.
Правительство РФ присвоило статус территорий опережающего развития двум знаменитым "почтовым ящикам" Южного Урала — наукоградам Озерску и Снежинску. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Соответствующее постановление подписал 9 февраля российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее такой статус получили южноуральские моногорода Бакал и Верхний Уфалей.
Постановление определяет границы территорий опережающего развития Снежинска и Озерска, виды экономической деятельности, при которых на территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, а также минимальный объем капитальных вложений резидентов.
В частности, на территориях ЗАТО Озерск и Снежинск будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза. Создание ее инфраструктуры будет финансироваться за счет внебюджетных источников.
По оценке Минэкономразвития России, создание ТОСЭР "Снежинск" и "Озерск" обеспечит привлечение в общей сложности свыше 13 миллиардов рублей инвестиций, будет создано почти 2000 новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 6 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что данная инициатива устраняет давнюю юридическую коллизию, создающую ограничения для ЗАТО, включенных в перечень моногородов: ранее порядок создания ТОСЭР не распространялся на закрытые территории, из-за чего они не могли получить преференции, полагающиеся территории опережающего социально-экономического развития.
Теперь же инвесторы, которые решат вкладывать свои средства в развитие южноуральских наукоградов, смогут получить льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды, пояснили в пресс-службе главы региона.
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