Из госказны.

В 2018 году Пермский край получит из федерального бюджета 170 миллионов рублей на софинансирование строительства нового здания Городской детской поликлиники №4 в Кировском районе регионального центра. Средства будут получены в рамках программы "Развитие здравоохранения", передает "Уралинформбюро".

В целом за ближайшие три года субсидии на софинансирование строительства и реконструкции 24 медицинских объектов получат 22 субъекта РФ. Их общая сумма составит без малого 28 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение утверждено российским правительством 8 февраля.