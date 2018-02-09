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На Томинском ГОКе не будет гидрометаллургии и хвостохранилищаСегодня в 12:59

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РМК отказалась от их использования.

Русская медная компания отказалась от применения технологии гидрометаллургии при обогащении окисленных медных руд и строительства на территории Томинского горно-обогатительного комбината хвостохранилища. Об этом 9 февраля 2018 года вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам РМК Олег Медведев рассказал на круглом столе в Общественной палате Челябинской области.

Подтверждением этого являются несколько фактов, отметил он. Во-первых, компания официально уведомила Роснедра о снятии с баланса Томинского месторождения меди запасов окисленных руд - именно их предполагалось перерабатывать с использованием технологии гидрометаллургии. Кроме того, расчетная санитарно-защитная зона строящегося ГОКа спроектирована без учета гидрометаллургического производства на промплощадке.

Главным доказательством отказа от строительства хвостохранилища на комбинате, считает О.Медведев, является намерение РМК вернуть в пользу государства больше 900 гектаров взятых в аренду земель, которые предполагалось использовать хвостохранилище обогатительной фабрики Томинского ГОКа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, рекомендации отказаться от гидрометаллургического производства и строительства хвостохранилища холдинг получил в 2016 году. Они были даны по итогам независимого экологического аудита проектной документации Томинского ГОКа, инициированного губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

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