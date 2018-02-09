Завершение налогового маневра аукнется нефтепереработчикам убыткамиСегодня в 14:10
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Уверены в Минэнерго РФ.
Завершение налогового маневра посредством обнуления экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в современных реалиях грозит убытками нефтепереработке и скачком цен - конечным потребителям. В этом уверен директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов.
"Отмена экспортных пошлин на неподакцизные нефтепродукты, такие как мазут, приведет к росту цен для потребителей внутреннего рынка на 6 тысяч рублей на тонну. Кто за это заплатит - региональный бюджет, котельные, население, или эта нагрузка ляжет на плечи нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)?" - цитирует его "Прайм".
Проблема поддержки НПЗ обострилась осенью 2017 года, после того как глава Минфина РФ Антон Силуанов поднял вопрос о снижении экспортных пошлин ради завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, передает "Уралинформбюро".
При обнулении экспортной пошлины российские нефтепереработчики получат резкий скачок стоимости сырья на внутреннем рынке в разгар программы по модернизации НПЗ. В результате далеко не все предприятия смогут завершить обновление мощностей.
В такой ситуации Минэнерго предложило разработать меры господдержки нефтепереработки. Но Минфин отказал в субсидировании отрасли из госказны - нет источника финансирования.
Подобная позиция непонятна А.Рубцову: нефтегазовая отрасль за 2017 год принесла бюджету РФ достаточно дополнительных доходов, чтобы не искать источники финансирования для дальнейшей поддержки модернизации НПЗ.
"Действующая с 2017 года надбавка к ставке НДПИ на нефть обеспечивает дополнительно около 200 миллиардов рублей в год бюджетных доходов, мера же эта рассматривалась как временная. Сверх этого за счет консолидированных усилий нефтяных компаний в рамках соглашения ОПЕК+ дополнительные нефтегазовые доходы бюджетной системы РФ составили более 800 миллиардов рублей. Не ясно, почему отрасль должна искать какие-то дополнительные источники для поддержки модернизации НПЗ", - недоумевает он.
Директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ уверен, что модернизация НПЗ - это задача национальной энергетической безопасности и долгосрочного экономического роста. Она увеличит инвестиции в экономику РФ более чем на 1 триллион рублей, и это без учета мультипликативного эффекта. Также модернизация даст новые рабочие места, рост ВРП десятка регионов, дополнительные доходы по налогу на прибыль и налогу на имущество и стабильное топливообеспечение.
По словам источника в отрасли, принявшего участие в подготовке предложений Минэнерго, большинство основных участников рынка придерживаются мнения, что завершение налогового маневра будет полезно лишь для НПЗ, находящихся на финальной стадии модернизации.
"У большинства основных участников рынка есть консолидированное мнение, что предлагаемые меры по стимулированию и поддержке нефтеперерабатывающих предприятий будут эффективны лишь в случае с заводами, находящимися на финальном этапе технологического развития с высокой глубиной переработки. При этом все компании, вложившие миллиарды долларов в модернизацию НПЗ, оказываются в ситуации полной неокупаемости проектов", - резюмирует инсайдер.
Он подчеркивает, что завершение налогового маневра в 2019 году может спровоцировать закрытие большого количества малых и средних нефтеперерабатывающих заводов, без возможности провести на предприятиях модернизацию.
По его мнению, подобный прогноз применим как минимум к 15% рынка всей переработки. Таким образом, данный шаг может сказаться на рентабельности всей нефтеперерабатывающей отрасли.
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