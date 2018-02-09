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Свердловские власти дали отпор росту тарифаСегодня в 15:45

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На капремонт.

Размер взноса на капремонт многоквартирных домов в Свердловской области будет в 2018 году "заморожен" на уровне прошлого года. Об этом заявил 9 февраля на заседании областного правительства губернатор региона Евгений Куйвашев, передает "Уралинформбюро".

Как известно, в данный момент плата за капремонт рассчитывается по тарифу 9 рублей на квадратный метр общедомового имущества. По словам главы региона, в текущем году решено оставить этот тариф. Кроме того, для пенсионеров и инвалидов установлена гибкая система льгот по оплате этой услуги.

"Тарифная либерализация" стала возможна благодаря активизации работы областного Фонда капремонта по взысканию задолженностей собственников жилья. В данный момент эта задолженность составляет почти 2 миллиарда рублей.

Как рассказал глава Фонда Станислав Суханов, в 2017 году благодаря работе с должниками удалось получить от граждан порядка 1 миллиарда рублей, что составляет 50% общей задолженности.

"Ведется работа на сумму 790 миллионов рублей с реальной перспективой взыскания в ближайшее время", - заверил Суханов губернатора. По его словам, вырос и уровень собираемости взносов: он составил в 2017 году 90% от требуемой суммы.

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