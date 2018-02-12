По проекту РМК.

Безопасно и эффективно решить одну из главных экологических проблем Южного Урала поможет инновационная технология. Ее разработчиком выступила Русская медная компания совместно с ведущими научными экспертами.

Основные технические решения по "Коркинскому проекту" презентовали в рамках круглого стола, прошедшего в Общественной палате Челябинской области. Среди участников обсуждения были представители регионального правительства, общественных организаций и экологических движений, а также руководители контролирующих и надзорных органов.

Технологическая цепочка "Коркинского проекта" будет включать специальный цех сгущения для производства обезвоженного закладочного материала из хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, пульпопроводы, насосные станции и резервные емкости.

По словам экспертов, закладочный материал - это инертная порода, пригодная для безопасного заполнения отработанной выработки угольного разреза.

Ее при помощи трех насосных станций будут перекачивать в Коркинский разрез по так называемым пульпопроводам из стальных труб. Общая протяженность трассы составит 12 777 метров. Для сбора закладочного материала в период остановки пульпопроводов на обслуживание возведут две резервные емкости, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Предусмотренные проектом меры исключают нарушение технологии транспортировки закладочного материала в связи с человеческими, техногенными или климатическими факторами.

Реализация проекта РМК пройдет в четыре этапа. Подготовительный (до сентября 2022 года) подразумевает локализацию эндогенных пожаров, размещение трассы пульпопроводов, создание ограждающего устройства и рва вокруг Коркинского разреза для безопасность людей и животных.

С сентября 2019 до 2027 года доставка закладочного материала будет вестись по северному и южному бортам выработки до восточного борта. Также намечена пригрузка восточного борта для обеспечения его устойчивости.

Третий этап (2027-2041 годы) завершится ликвидацией отработанной выработки Коркинского разреза. За это время подача закладочного материала будет перенастроена на западный фланг карьера. Ожидается, что к концу этапа все действующие эндогенные пожары ликвидируют, а выходы подземных выработок изолируют.

Заключительным этапом станут технологическая и биологическая рекультивация Коркинского угольного разреза.

На протяжении всей реализации проекта предусмотрен мониторинг состояния бортов и прибортового массива для предупреждения оползневых процессов.

Подробный документ "Оценка воздействия на окружающую среду. Проект ликвидации отработанной выработки угольного разреза "Коркинский" был размещен в открытом доступе на сайте Общественной палаты Челябинской области.

"К разработке проекта мы привлекли ведущих специалистов, провели не один десяток экспертиз. Поэтому сегодня уверены, что использование закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа для ликвидации Коркинского разреза – проработанное и безопасное решение. Это масштабный проект, который не имеет аналогов в России. Поэтому внимание к нему со стороны официальных лиц, экологических организаций и широкой общественности логично и закономерно. Мы со своей стороны открыты к дальнейшему диалогу со всеми заинтересованными сторонами", - отметила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.