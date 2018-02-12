В рамках колдоговора.

Минимальный размер заработной платы на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе "ММК-Метиз" (входит в Группу ПАО "ММК") будет повышен. Такое решение приняли работодатель и профком на заседании совместной комиссии по коллективному договору, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

Собравшиеся отметили, что колдоговор в 2017 году был выполнен в полном объеме. Также были рассмотрены все замечания и предложения по содержанию документа, поступившие от работников завода.

Пункт, касающийся минимальной зарплаты в ОАО "ММК-Метиз", комиссия привела в соответствие с требованиями Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу. Теперь получка сотрудников предприятия не должна быть ниже 1,7 прожиточного минимума трудоспособного человека в регионе (ранее - 1,5), для работников неосновных видов деятельности - не ниже 1,4 (ранее - 1,3).

В январе 2018 года средняя заработная плата метизников составила 46 700 рублей, увеличившись по итогам 2017 года на 8,4%.

Кроме того, комиссия утвердила соглашение по охране труда на текущий год. Среди новых пунктов – обязательство работодателя приобрести новое оборудование, улучшающее условия труда металлургов.

Стоит отметить, что колдоговор "ММК-Метиз", принятый весной прошлого года, занял второе место на областном конкурсе "Колдоговор – основа защиты социально-трудовых прав работников".