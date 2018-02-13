"Транснефть - Сибирь" выпустила в реки свыше 10 миллионов мальков12 февраля в 13:01
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И высадила почти 69 тысяч сосен.
АО "Транснефть – Сибирь" в 2017 году, объявленном в России и организациях ПАО "Транснефть" Годом экологии, реализовало комплекс мероприятий в области экологической безопасности.
Для восполнения водных биоресурсов в реки Обь-Иртышского бассейна было выпущено более 10 миллионов экземпляром молоди чира, сига-пыжьяна и пеляди. Эксперты природоохранных органов признали удовлетворительными организацию и проведение учета, а также состояние мальков. Подобные акции - неотъемлемая часть экологической политики АО "Транснефть – Сибирь" при плановых ремонтах и реконструкции нефтепроводов в местах пересечения с водными преградами.
В ходе рекультивации нарушенных земель в рамках комплексной программы технического перевооружения и капитального ремонта высажено 68 830 сосен, высеяно свыше 5 тонн семян травянистых растений.
В 2017 году продолжилось оснащение производственных объектов Общества спецтехникой и материалами для ликвидации последствий аварийных разливов нефти. В том числе приобретены 1600 метров боновых заграждений, 105 емкостей для временного хранения нефти и две установки для сжигания отходов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
В рамках программы техперевооружения и капремонта построены очистные сооружения хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Южный Балык" и нефтеперекачивающей станции (НПС) "Юган".
За минувший год было отобрано 15 772 пробы питьевой и сточной воды, почвы, воздуха. 12 933 из них обработали в экоаналитических лабораториях "Транснефть - Сибири", остальные передавались на исследование в сторонние и государственные аналитические лаборатории. Превышения нормативов допустимых сбросов не зафиксировано. Эколого-аналитический контроль окружающей среды на объектах предприятия производился в соответствии с утвержденными планами.
Экологическая безопасность и рациональное природопользование – одно из приоритетных направлений деятельности АО "Транснефть – Сибирь". Успешная реализация программ Системы экологического менеджмента (СЭМ) ежегодно подтверждается инспекционным аудитом. В 2017 году действующий сертификат СЭМ был проверен и признан соответствующим. Экспертами российского отделения по сертификации систем управления DQS было отмечено, что система менеджмента "Транснефть – Сибири" результативна, выполняет все действующие требования в данной области, а также находится в процессе постоянного улучшения. В апреле 2018 года состоится инспекционный аудит СЭМ.
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