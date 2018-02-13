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Автомобили в России подорожали до 1,3 миллиона12 февраля в 16:26

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В среднем.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в 2017 году достигла уровня в 1,33 миллиона рублей, что на 2% больше, чем в 2016-м. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

При этом средняя стоимость иномарок составила 1,55 миллиона рублей, а отечественные машины продаются по 583 000 рублей.

Среди брендов, входящих в ТОП-35 по продажам, сильнее всего подорожали авто китайских марок Geely и Chery: их средневзвешенная цена выросла на 32% и 25,5%.

При этом у таких производителей, как Volkswagen, Hyundai и KIA рост цен находится в диапазоне 10-20%, а цена машин Renault, Skoda, BMW, Ford и LADA не превысила показателя роста в 9%, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что за 2017 год некоторые бренды снизили средневзвешенную стоимость новых машин. Так произошло в УАЗ (-0,2%), Mercedes-Benz (-1,1%), Toyota (-2,4%), Land Rover (-3,3%) и Infiniti (-9%).

Средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

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