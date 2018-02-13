Правительство РФ сможет работать две недели за счет богатейшего россиянинаСегодня в 09:05
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Алексея Мордашова.
Один день работы правительства РФ стоит 1,399 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный агентством Bloomberg.
В исследовании, получившем название "Индекс Робин Гуда", сопоставлены сведения о состояниях богатейших людей и государственных бюджетах стран, выходцами которых они являются.
По данным агентства, самый обеспеченный россиянин - Основной акционер ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов, имеющий состояние в 19,7 миллиарда долларов. В случае отсутствия госфинансирования он мог бы содержать правительство РФ в течение двух недель.
Дольше всех смог бы оплачивать расходы государства кипрский миллиардер норвежского происхождения Джон Фредриксен. Его 10,4 миллиарда долларов хватило бы на 441 день работы чиновников островного государства.
Создатель китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма потратил бы свое состояние в 45,5 миллиарда долларов быстрее всех. На деньги бизнесмена правительство КНР сможет проработать 4 дня, передает "Уралинформбюро".
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