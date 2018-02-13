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Уральские регионы получат 875 миллионов рублей на дорогиСегодня в 11:24

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Из госказны.

В 2018 году Свердловской области будет предоставлен межбюджетный трансферт на "реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития" дорожных проектов. На трассы регионального, межмуниципального и местного значения Среднему Уралу "перепадет" 575 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".

Пермскому краю в этих же целях достанется 150 миллионов. Еще столько же регион получит на ремонт и строительство дорог в рамках государственно-частного партнерства.

В целом правительство РФ распределило между 30 регионами межбюджетные "дорожные" трансферты на общую сумму 17,05 миллиарда рублей.

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