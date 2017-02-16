Ломящих высокие цены в дни мундиаля.

Федеральное агентство по туризму опубликовало обновленный список гостиниц, завышающих стоимость номеров в период проведения чемпионата мира по футболу. На этот раз жадных отельеров оказалось 69 - на 28 больше, чем в январе, передает "Уралинформбюро".

Больше всего гостиниц-нарушителей Ростуризм "выловил" в Санкт-Петербурге (26), Краснодарском крае (12) и Москве (9).

На четвертом месте – Свердловская область. В число гостиниц, завышающих цены, попали семь екатеринбургских отелей: "Максим", "Хаятт Ридженси Екатеринбург", "Рамада", "Луна", Live, "Дворец свадеб" и "Гранд Холл".

По данным Ростуризма, пятизвездочная гостиница "Хаятт Ридженси Екатеринбург" предлагала туристам на время мундиаля "дипломатические апартаменты" за 87 800 рублей (превышение на 86,8%), "президентский номер" - за 137 000 рублей (+193%). В то время как цена, установленная правительством РФ на номера такой категории, должна быть не более 47 000 рублей.

Чуть меньше, чем в Свердловской области, нарушителей выявлено в Нижегородской (6), Волгоградской (4) и Калининградская областях (4). Замыкает список - Ростовская область, где цены на размещение заломила только одна гостиница.