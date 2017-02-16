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Подстанции ВСМПО модернизируют в рекордные сроки13 февраля в 13:03

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Чтобы производство не замирало.

В самые короткие сроки прошла замена оборудования на комплектно-трансформаторной подстанции №51 ВСМПО. На все про все у специалистов было всего четверо суток и одна смена, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Сначала демонтировали старые масляные трансформаторы и низковольтное распределительное устройство. Вместо них установили современные трансформаторы сухого типа с воздушным охлаждением. Они более компактны и менее опасны в плане возгорания. Подобными устройствами постепенно переоснащаются все трансформаторные подстанции ВСМПО.

"Подстанция № 51 обеспечивает электроснабжение части оборудования термического участка цеха №35. На время ее реконструкции часть агрегатов временно запитали от другой подстанции, в частности, краны, которые необходимы для производства. Самые энергоемкие нагревательные печи пришлось отключить полностью. Не работали печи, не использовались большие закалочные ванны. Но технологические процессы скорректировали с учетом этого простоя", – пояснил заместитель начальника цеха №35 Александр Климов.

После успешного завершения пусконаладочных работ оборудование подключили по постоянной схеме.

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