Горнозаводской агломерации.

Горнолыжный комплекс на горе Белой станет ядром региональной особой экономической зоны. Механизмы ее создания свердловскому кабмину поручил разработать губернатор Евгений Куйвашев.

"Сегодня этот уникальный спортивный объект является центром притяжения как для любителей лыжного спорта, так и для профессионалов. Бесспорно, потенциал у него огромный. В то же время гора Белая должна восприниматься и как центр культурно-досуговой, туристической жизни", - подчеркнул глава Среднего Урала в ходе профильного совещания.

Комплекс, расположенный в 150 километрах от Екатеринбурга, в одном из красивейших мест региона должен войти в сеть туристических и экскурсионных маршрутов Горнозаводской агломерации.

По словам министра инвестиций и развития Виктории Казаковой, туристский кластер на Белой нужно развивать на основе государственно-частного партнерства. Привлечь бизнес поможет создание особой экономической зоны регионального типа.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов предложил включить в ее границы все близлежащие населенные пункты. По его мнению, при успешной реализации планов турпоток ГЛК "Гора Белая" может достичь 1 миллиона человек в год.

Сенатор Эдуард Россель представил план по созданию туркластера "Гора Белая" – от строительства гостиниц и трасс для маунтинбайка до создания инфраструктуры для крупных мероприятий, таких как спартакиада народов России.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, наработками поделились предприниматель из Черноисточинска Роман Горбунов, основатель арамильского "Парка сказов" Наталья Ларионова, создатель оленьей фермы в Висиме Светлана Копанева. Все они готовы включиться в проект.

"Нам нужно систематизировать нашу работу, определить очередность формирования особой экономической зоны, принять соответствующий областной закон, определив перечень преференций для инвесторов", - подытожил губернатор.