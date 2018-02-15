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"Атомстройкомплекс" вновь лидирует в жилищном строительствеСегодня в 11:53

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На Среднем Урале.

Корпорация "Атомстройкомплекс" не первый год подряд возглавляет ТОП-10 ведущих строительных компаний Свердловской области. Рейтинг по итогам 2017 года составил портал "Единый реестр застройщиков", передает "Уралинформбюро".

Специалистами "Атомстройкомплекса" с января по декабрь введено 130 115 квадратных метров жилой недвижимости (без учета площади балконов и лоджий - прим.ред.). Доля корпорации на строительном рынке региона достигла 12,61%.

На втором месте расположилась Группа ЛСР с 102 598 сданными "квадратами". Ее доля на рынке - 9,94%.

Замыкает тройку лидеров ГК "КОРТРОС", которая за прошлый год ввела в эксплуатацию 75 858 квадратных метров жилья (7,35% от общего объема).

В целом застройщики из ТОП-10 Среднего Урала сдали в 2017 году 586 206 квадратных метров жилой площади - 56,79% от общего объема.

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