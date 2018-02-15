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Токарные станки ВСМПО обретают вторую молодость14 февраля в 13:35

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С модернизацией.

В цехе №3 ВСМПО идет модернизация бесцентрово-токарного станка. На первом этапе рабочие демонтировали электрическую систему агрегата, чтобы оснастить его новым электрооборудованием, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Современную "начинку" для станка, отработавшего 40 лет в прессовом, трубопрофильном, сортопрокатном цехе, создали инженеры екатеринбургской фирмы "Энергоресурс инжиниринг".

После того как будут смонтированы и подключены новые двигатели, пульты и шкафы управления бесцентрово-токарного станка, начнется его пусконаладка. Спустя три недели простоя агрегат должен вернуться к обточке прутков после прокатки. А пока его заменяет "близнец", прошедший модернизацию в 2017 году.

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