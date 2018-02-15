Президент ГК "Новый Поток" Дмитрий Мазуров вошел в правление РСПП14 февраля в 12:48
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По итогам голосования.
Президент Группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), прошедшем в рамках ХI Недели российского бизнеса в Москве. Во время форума с представителями бизнеса встретились глава России Владимир Путин и члены федерального правительства.
На съезде были сформированы новые составы правления и бюро правления РСПП. По итогам голосования Д.Мазуров пошел в правление Российского союза промышленников и предпринимателей.
Ключевыми темами мероприятия стали предложения по улучшению деловой среды и инвестиционного климата, а также поддержание и развитие диалога бизнеса с государством.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, в ходе обсуждения актуальных вопросов нефтегазовой отрасли президент ГК "Новый Поток" Дмитрий Мазуров отметил, что текущая политика Министерства финансов в сфере регулирования налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие предприятия может привести к серьезным убыткам для нефтяных компаний и повлиять на ход модернизации российских НПЗ. В частности, он выступил против инициативы Минфина по завершению налогового маневра и отмены экспортной пошлины на нефть с начала 2019 года.
"Обнуление пошлины на нефть с 2019 года, даже с учетом мер стимулирования, практически полностью остановит модернизацию действующих производств. Это в равной степени относится как к заводам Группы "Новый Поток", так и НПЗ других, в том числе крупных нефтяных компаний", - считает президент New Stream Group.
По его мнению, исходя из текущего состояния рынка нефти и нефтепродуктов, поспешное завершение налогового маневра приведет к нерентабельности и закрытию до 20% предприятий всего российского рынка нефтепереработки.
"Нефтяным компаниям нужна стабильная налоговая политика. Невозможно работать и привлекать инвестиции в проекты модернизации НПЗ в режиме постоянного изменения налоговой нагрузки. В текущем положении отрасли необходимо сохранение экспортной пошлины на период не менее чем на 5 лет для полного завершения модернизации НПЗ. При этом разработка и утверждение механизма обнуления пошлин и стимулирования НПЗ с применением обратного акциза и учетом технологического отставания каждого конкретного НПЗ важны уже сегодня. Нужно уже сейчас утвердить соответствующие законы, которые начнут действовать с 2024-2025 годов. Это даст бизнесу и стимул, и время для завершения модернизации своих производств", – заключил Д.Мазуров.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В холдинг входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. В New Stream Group есть и компания-владелец месторождений в Оренбургской области.
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