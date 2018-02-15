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"Свердловэнерго" потратило более 1 миллиона рублей на ремонт 14 февраля в 14:12

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Транзитной линии 110 кВ "Кошай - Предтурье".

На Среднем Урале завершился масштабный ремонт на транзитной линии электропередачи 110 кВ "Кошай - Предтурье". Специалисты производственного отделения Серовские электрические сети филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" заменили опоры высоковольтной линии, а также ключевые конструктивные элементы – траверсы и изоляторы.

Параллельно были вырублены деревья, грозящие падением на провода. Подобное ЧП могло бы спровоцировать угрозу отключения энергообъекта.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, проведенные на ЛЭП 110 кВ "Кошай - Предтурье" работы направлены на повышение надежности транзита электроэнергии и функционирования подстанций "Кордюково" и "Предтурье", обеспечивающих электроснабжение поселков Восточный и Усть-Хмелевка (Сосьвинский ГО), села Меркушино и поселка Кордюково городского округа Верхотурский.

Затраты энергокомпании превысили 1 миллион рублей.

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