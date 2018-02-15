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SMS group GmbH поможет ММК реконструировать стан 2500Сегодня в 09:38

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Обеспечив необходимым оборудованием.

SMS group GmbH (Германия) поставит оборудование для реконструкции чистовой группы клетей стана 2500 горячей прокатки листопрокатного цеха №4 (ЛПЦ4) ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК). Стороны подписали соответствующий трехлетний контракт, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ММК.

В ходе модернизации чистовой группы клетей будет, в частности, усовершенствована автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП).

"Реконструкция стана 2500 горячей прокатки производится в рамках стратегии ММК, рассчитанной до 2025 года. После реконструкции мы получим целый ряд дополнительных преимуществ. Будет расширен сортамент металлопроката, снижена себестоимость продукции и увеличена мощность стана с возможностью увеличения объема отгрузки на 500 тысяч тонн в год", - генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев.

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