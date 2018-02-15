Для оптимальной эксплуатации.

Для управления "Екатеринбург Ареной" и другими российским стадионами, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, может быть создан единый федеральный оператор. С таким предложением в Совет Федерации обратились представители регионов, принимающих игры, передает "Уралинформбюро".

Министр целевых программ республики Мордовия Алексей Меркушкин считает логичным создание некой единой управляющей компании, которая централизовано занималась бы загрузкой и содержанием стадионов. "Мы с коллегами считаем этот сценарий самым оптимальным", - цитирует его RNS. Годовую эксплуатацию арены Меркушин оценил в 250 миллионов рублей.

С ним согласен исполняющий обязанности заместителя губернатора Самарской области Борис Фетисов. По его подсчетам, для компенсации понесенных затрат необходимо 400 миллионов рублей в год.

Власти Нижнего Новгорода и вовсе предложили ближайшие три года содержать стадионы за счет госказны.

При этом представители всех регионов, где возвели стадионы к ЧМ-2018, в голос твердят, что выйти на самоокупаемость аренам будет сложно.